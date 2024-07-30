Белорусов обманывают с помощью «китайских авто»2
- 30.07.2024, 16:54
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Появилась новая мошенническая схема.
Несколько белорусов потеряли крупные суммы денег, пытаясь приобрести легковые автомобили из Китая, сообщили в Следственном комитете.
37-летний житель Гродно решил приобрести автомобиль. В Instagram мужчина нашел страницу, на которой рекламировалась продажа транспортных средств из Китая.
«Красивые фотографии современных машин, исключительно положительные отзывы клиентов, профессиональные консультанты — создали шикарную картинку, на которую и повелся местный житель. Мужчина пообщался с менеджером, и когда все его условия были учтены и автомобиль выбран — ему прислали образец договора», — сообщили в СК.
Изучив документ, житель Гродно подписал его, а после открыл счет в банке и осуществил перевод средств на указанный мошенниками счет. Затем отправил подтверждающие документы лжепродавцу. Еще 10 дней киберпреступники обманывали покупателя, придумывая даты поставки долгожданного авто, а после перестали выходить на связь.
Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, которым перевел более 72 тысяч рублей. Он обратился в милицию.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что на заманчивое предложение фейкового интернет-магазина logran.trade.auto откликнулись еще два жителя Гродно, каждый из которых также перевел свыше 70 тысяч рублей.
На допросах потерпевшие указывали, что каких-либо сомнений в реальности сделки не возникало, а после того, как им высылали образец договора, в котором были прописаны обязанности каждой из сторон, условия транспортировки автомобиля, они были убеждены, что в ближайшее время станут обладателями современных иномарок. При этом также их подкупал факт раздельной оплаты, когда изначально вносились средства только за машину, а после по прибытии автомобиля в Беларусь — все остальные расходы.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Личность злоумышленников устанавливается.