Как «битва за урожай» в Беларуси превратилась в цирк 30.07.2024, 17:32

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За руль комбайна сел глава «Беларуськалия».

Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый, чтобы выслужиться перед Александром Лукашенко, пересел из уютного кресла в комфортном кабинете на комбайн. Тонкий ход. Однако впоследствии чувство меры руководителю промышленного гиганта изменило, пишет «Салiдарнасць».

Гендиректору захотелось славы как у его патрона. Лукашенко обыгрывает в хоккей всех подряд, включая настоящих мастеров. А экипаж Головатого (компанию ему составляет заместитель Сергей Протасеня) «первым в районе перешагнул двухтысячный рубеж по намолоту зерна», о чем сообщил официальный телеграм-канал солигорского предприятия.

Если представить себе, что это действительно так, то большего унижения для профессиональных комбайнеров трудно себе представить. Ведь, получается, они капитулировали в соревновании с любителем.

Злые языки утверждают, что один комбайн Головатый уже доконал. Но на то ж они и злые языки. А «лучшие люди города» – председатель райисполкома, функционеры ФПБ и руководители региональных структур «Белой Руси» – наперебой спешат поздравить «знатного хлебороба» с фантастическими достижениями.

«Велопробег, посвящённый дню образования УМТО и приуроченный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» тоже был использован, чтобы отдать честь великому комбайнеру.

Участники мероприятия, возглавляемого Протасеней (почему напарника бросил?), возложив цветы к памятнику советским танкистам, «по пути следования дружной командой поддержали занятого на жатве генерального директора Ивана Головатого», пишет всё тот же телеграм-канал.

И всё же те, кто у шефа «Беларуськалия» отвечает за пиар, недорабатывают. До сих пор не появилась песня, посвященная подвигам Головатого на комбайне. Не выпущен плакат, запечатлевший как гендир в кабине «Гомсельмаша» оставляет далеко позади John Deere. На телевидении не появилось сюжетов, в которых ребятишки делятся мечтами: «Вырасту – буду как дядя Ваня: хлеб для страны добывать».

Похоже, без Головатого «битву за урожай» не выиграть. И раз уж гендир «Беларуськалия» оказался таким непревзойденным жнецом, то, может быть, имеет смысл освободить его от занимаемой должности и перевести в комбайнеры на постоянной основе.

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