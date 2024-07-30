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ВСУ успешно атаковали нефтебазу россиян в Курской области

  • 30.07.2024, 17:36
ВСУ успешно атаковали нефтебазу россиян в Курской области
иллюстративное фото

Об этом сообщил украинский Генштаб.

Сегодня, 30 июля, ВСУ был нанесен удар по очередному стратегическому объекту российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

«Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар», – говорится в сообщении.

Отмечается, что удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

«Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы сейчас уточняется. Силы обороны и в дальнейшем будут принимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины», – отметили в Генштабе ВСУ.

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