Рынок труда в Беларуси лихорадит 5 30.07.2024, 17:44

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Количество вакансий обновило исторический максимум.

Согласно данным еженедельного макрообзора Евразийского банка развития, количество вакансий в Беларуси обновило исторический максимум.

Количество занятых в экономике Беларуси по итогам мая 2024 года сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При продолжающейся тенденции количество вакансий выросло на 16,7% с начала текущего года, обновив исторический максимум и достигнув 3,8% от работающего населения.

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