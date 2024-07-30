закрыть
30 июля 2024, вторник, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рынок труда в Беларуси лихорадит

5
  • 30.07.2024, 17:44
  • 2,832
Рынок труда в Беларуси лихорадит

Количество вакансий обновило исторический максимум.

Согласно данным еженедельного макрообзора Евразийского банка развития, количество вакансий в Беларуси обновило исторический максимум.

Количество занятых в экономике Беларуси по итогам мая 2024 года сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При продолжающейся тенденции количество вакансий выросло на 16,7% с начала текущего года, обновив исторический максимум и достигнув 3,8% от работающего населения.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко