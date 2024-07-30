Рынок труда в Беларуси лихорадит

Рынок труда в Беларуси лихорадит5
- 30.07.2024, 17:44
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Количество вакансий обновило исторический максимум.
Согласно данным еженедельного макрообзора Евразийского банка развития, количество вакансий в Беларуси обновило исторический максимум.
Количество занятых в экономике Беларуси по итогам мая 2024 года сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При продолжающейся тенденции количество вакансий выросло на 16,7% с начала текущего года, обновив исторический максимум и достигнув 3,8% от работающего населения.