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NYT узнала о новых сокрытых допинг-случаях в сборной Китая по плаванию

  • 30.07.2024, 18:01
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NYT узнала о новых сокрытых допинг-случаях в сборной Китая по плаванию

Положительную допинг-пробу списали на съеденные спортсменами гамбургеры.

Два ведущих китайских пловца, включая одну спортсменку, вошедшую в состав сборной на Олимпиаде в Париже, в 2022 году сдали положительный допинг-тест на запрещенное вещество, но китайские власти тайно сняли с них обвинения в применении допинга. Об этом сообщает New York Times.

После длительного расследования китайские власти не смогли точно определить, как в пробах спортсменов оказалось это вещество, анаболический стероид, но пришли к выводу, что они, скорее всего, сделали это непреднамеренно, когда ели гамбургеры в ресторане в Пекине. Китайская сторона подчеркнула в своем объяснении Всемирному антидопинговому агентству (WADA), что запрещенное вещество было обнаружено в минимальном количестве и этот уровень соответствуют бытовому загрязнению допинг-пробы, а не намеренному применению допинга.

NYT отметила, что WADA решило не обжаловать решение китайской стороны по этому вопросу, хотя по крайней мере один эксперт агентства не был убежден в объяснении с загрязнением допинг-проб.

Одной из этих двух китайских пловцов была Тан Мухань, олимпийская чемпионка Токио в эстафете 4х200 вольным стилем, которая должна выступить в Париже. Имя второго пловца не называется.

В WADA заявили, что «рассмотрели все материалы этого дела со значительным скептицизмом и всей должной осмотрительностью и в конечном итоге не было никаких доказательств, чтобы оспорить сценарий бытового загрязнения, представленный спортсменами и Китайским антидопинговым агентством».

Это не первый скандал с китайскими пловцами и допингом. В апреле NYT написала, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства о «бытовом загрязнении», и назначили независимого прокурора для нового расследования.

В Антидопинговом агентстве США (USADA) после этого обвинили WADA в сокрытии положительных допинг-проб китайских пловцов. В USADA призывали к реформированию WADA.

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