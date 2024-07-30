В Беларуси с молотка продают заправки 1 30.07.2024, 18:27

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Раньше они принадлежали компании опального бизнесмена Чижа.

На электронный аукцион повторно выставили две автозаправки, которые ранее принадлежали компании «Трайпл», расположенные на трассе М-1 в Ивацевичском районе. Это имущество перешло «Банку ВТБ», передает «Зеркало».

Обе заправки находятся рядом, на 177 км дороги М-1. В лот включены здания, сооружения и оборудование.

Торги назначены на 22 августа, это повторный аукцион, цена на имущество снижена на 10%. Первые торги не состоялись, так как не было участников.

Сейчас стартовая цена объекта — 5 501 965,95 рубля. Победителю электронных торгов (претенденту на покупку) могут предоставить рассрочку оплаты на срок до 60 месяцев.

Напомним, компания «Нефтехимтрейдинг», связанная с Юрием Чижом, задолжала кредиторам в общей сложности более 24 млн рублей в эквиваленте. Дело о банкротстве рассматривалось в Экономическом суде, куда с иском обратился «Банк ВТБ». Ему компания не платила по долгам с 2020 года.

Отметим, ранее стало известно, что другая компания бизнесмена Чижа — «Трайпл» — смогла справиться со сложной финансовой ситуацией и выйти из банкротства.

Кто такой Юрий Чиж и как рушилась его бизнес-империя?

Белорусский бизнесмен Юрий Чиж считался главным «кошельком» Александра Лукашенко. Получив от государства доступ к дешевой российской нефти, он ранее с помощью своего партнера всего за полтора года заработал более пяти миллиардов долларов на манипуляциях с разбавителями и растворителями. Однако позже бизнесмен попал в опалу.

13 февраля 2023 года суд Центрального района Минска приговорил Юрия Чижа к 3,5 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании заявления экс-партнера Владимира Япринцева. По решению суда Чиж был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. Но к нему применили амнистию и зачли в срок наказания то время, которое он уже пробыл в заключении в течение марта–сентября 2022 года.

После этого ранее близкий друг Александра Лукашенко начал испытывать трудности со своим масштабным бизнесом. Финансовые разборки затронули связанную с ним компанию «Трайпл», а также «Простормаркет», который принадлежит семье Чижа. Решение о ликвидации второй компании, которая развивала торговую сеть ProStore, приняли в декабре 2020 года на собрании акционеров. К тому времени фирма уже несколько лет испытывала трудности, которые начались в период ареста ее владельца Юрия Чижа.

Некоторая недвижимость и активы компаний предпринимателя были выставлены на продажу. Среди них — кафе «Золотой гребешок», горнолыжный комплекс «Логойск».

В мае 2024 года стало известно, что компания «Трайпл», которая частично принадлежит бизнесмену Юрию Чижу, больше не находится на грани банкротства. Об этом сообщала пресс-служба Верховного суда.

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