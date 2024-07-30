В РФ начался масштабный пожар на предприятии, производящем электронику для ракет 7 30.07.2024, 18:32

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Крыша обрушилась, стены складываются.

В российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на предприятии «НПО автоматики». Среди прочего, данная компания производит электронику для ракет.

Об этом сообщают российские СМИ «Медуза», «Сирена» и «РИА Новости».

Предприятие «НПО автоматики» загорелось сегодня, 30 июля. Заметим, что предприятие занимается производством систем управления для космических ракет.

По данным российских СМИ, горит цех с химической продукцией, а крыша и стены здания стали обрушиваться. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров и расширяется.

Российское МЧС сообщило, что кровля цеха на площади 500 квадратных метров уже рухнула.

Россияне сообщают, что в настоящее время в городе распространяются едкие пары дыма. Дым виден со всех уголков Екатеринбурга.

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