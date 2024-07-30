До +26°С ожидается в Беларуси 31 июля
- 30.07.2024, 18:48
Преимущественно без осадков.
До плюс 26 градусов и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 31 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет переменная облачность, лишь местами в северных и восточных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов, днем - 20-26 градусов.