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До +26°С ожидается в Беларуси 31 июля

  • 30.07.2024, 18:48
До +26°С ожидается в Беларуси 31 июля

Преимущественно без осадков.

До плюс 26 градусов и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 31 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность, лишь местами в северных и восточных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов, днем - 20-26 градусов.

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