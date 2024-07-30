В российских магазинах пропали продукты после антимигрантских рейдов 30.07.2024, 18:56

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Мигранты составляли значительную часть рабочих распределительного центра «Пятерочки».

Продукты и вода пропали с полок магазинов «Пятерочка» сразу в нескольких регионах. На это обратил внимание телеграм-канал Mash.

Представители X5 Group объяснили это «сезонной нехваткой рабочей силы» на распределительном центре (РЦ) в Ярославской области, пишет РБК. В результате проблема затронула города Ивановской, Костромской, Владимирской и Ярославской областей, куда поставляли товары из этого РЦ.

По данным Mash, перебои с поставками продуктов начались после антимигрантских рейдов. В результате полицейской проверки якобы всех иностранных сотрудников центра депортировали из России. Нехватку рабочих телеграм-канал оценил в тысячу человек.

Только за первое полугодие из России выдворили 39,5 тыс. мигрантов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные ФССП.

Несколькими днями ранее представитель МВД в Долгопрудном заявил, что начальник ГУ МВД по области поставил полицейским задачу «осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами».

29 июля Вячеслав Володин предложил сделать обязательным условие постановки на воинский учет для получения российского гражданства. Также Госдума может увеличить срок службы в армии до двух лет и повысить призывной возраст для новых граждан России.

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