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В Беларуси выпустили экосумки из отходов

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  • 30.07.2024, 19:26
  • 3,940
В Беларуси выпустили экосумки из отходов

Цена вас удивит.

В Беларуси выпустили коллекцию экосумок из денима и кожи. Изготовлена она вручную и причем из фабричных отходов, пишет «Точка».

Сделали лимитированную «капсулу» на предприятиях Conte и Makey.

В коллекцию вошли три модели. Для каждой разработали по два цветовых решения.

Сумки, рассказали на предприятиях, есть компактные, а есть более вместительные. Износостойкие материалы позволят им годами сохранять первоначальный вид.

Среди компактных – джинсовая сумка-кошелек с внутренним отделением для карточек. Модель выполнена на магнитной застежке.

Больше вещей вмещает сумка-багет с подкладкой и карманом-картхолдером. В основе ручек используются два слоя кожи.

Разработана и сумка кросс-боди с одним карманом на задней стенке и подкладкой. Еще два кармана внутри окантованы кожей.

Аксессуары сшиты в формате апсайклинга – творческого преобразования материалов, утративших свою функциональность.

Благодаря усилиям двух брендов новую жизнь получили 200 «квадратов» кожи и 50 м денима, оставшихся от предыдущих коллекций.

Всего выпущено 420 сумок. Каждая стоит Br179 вне зависимости от модели.

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