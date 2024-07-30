В Крыму пожаловались на аварию на подстанции

В Крыму пожаловались на аварию на подстанции1
- 30.07.2024, 20:09
Без света остались более 53 тысяч человек.
Во временно оккупированном Крыму произошла авария на высоковольтной подстанции в Керчи. Из-за этого без света остались более 53 тысяч местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого «первого заместителя министра топлива и энергетики Крыма» Владимира Воронкина в Telegram.
Воронкин утверждает, что в 17:05 «был нарушен технологический процесс» на высоковольтной подстанции в Керчи. Это привело к отключению света в населенных пунктах Керченского района.
«Обесточено: 362 трансформаторных подстанции, г. Керчь, с. Бондаренково, с. Егоров, с. Курортное, с. Войково, с. Глазовка, с. Осовины, с. Юркино, 23140 точек поставок, 53222 человек», - написал он.
При этом оккупант пообещал вернуть свет местным жителям в течение трех часов.