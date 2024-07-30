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В Крыму пожаловались на аварию на подстанции

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  • 30.07.2024, 20:09
В Крыму пожаловались на аварию на подстанции

Без света остались более 53 тысяч человек.

Во временно оккупированном Крыму произошла авария на высоковольтной подстанции в Керчи. Из-за этого без света остались более 53 тысяч местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого «первого заместителя министра топлива и энергетики Крыма» Владимира Воронкина в Telegram.

Воронкин утверждает, что в 17:05 «был нарушен технологический процесс» на высоковольтной подстанции в Керчи. Это привело к отключению света в населенных пунктах Керченского района.

«Обесточено: 362 трансформаторных подстанции, г. Керчь, с. Бондаренково, с. Егоров, с. Курортное, с. Войково, с. Глазовка, с. Осовины, с. Юркино, 23140 точек поставок, 53222 человек», - написал он.

При этом оккупант пообещал вернуть свет местным жителям в течение трех часов.

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