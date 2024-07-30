В одной области Беларуси пройдут учения с применением взрывпакетов и гранат 30.07.2024, 20:19

Военные отработают защиту территории от «гипотетического противника».

Мобилизационные учения пройдут в одном из районов Беларуси.

Они будут длиться с 31 июля по 9 августа.

«Военные отработают защиту территории от гипотетического противника», – сообщают власти Шумилинского района.

В учениях примут участие представители военных комиссариатов Витебской области.

Уточняется, что в ходе тренировок, вероятно, станут использоваться имитирующие средства, в том числе светошумовые гранаты, холостые патроны и взрывпакеты.

Уведомления о явке в военкоматы военнообязанные будут получать также по СМС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com