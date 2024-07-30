закрыть
30 июля 2024, вторник, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В одной области Беларуси пройдут учения с применением взрывпакетов и гранат

  • 30.07.2024, 20:19
В одной области Беларуси пройдут учения с применением взрывпакетов и гранат

Военные отработают защиту территории от «гипотетического противника».

Мобилизационные учения пройдут в одном из районов Беларуси.

Они будут длиться с 31 июля по 9 августа.

«Военные отработают защиту территории от гипотетического противника», – сообщают власти Шумилинского района.

В учениях примут участие представители военных комиссариатов Витебской области.

Уточняется, что в ходе тренировок, вероятно, станут использоваться имитирующие средства, в том числе светошумовые гранаты, холостые патроны и взрывпакеты.

Уведомления о явке в военкоматы военнообязанные будут получать также по СМС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко