В одной области Беларуси пройдут учения с применением взрывпакетов и гранат
- 30.07.2024, 20:19
Военные отработают защиту территории от «гипотетического противника».
Мобилизационные учения пройдут в одном из районов Беларуси.
Они будут длиться с 31 июля по 9 августа.
«Военные отработают защиту территории от гипотетического противника», – сообщают власти Шумилинского района.
В учениях примут участие представители военных комиссариатов Витебской области.
Уточняется, что в ходе тренировок, вероятно, станут использоваться имитирующие средства, в том числе светошумовые гранаты, холостые патроны и взрывпакеты.
Уведомления о явке в военкоматы военнообязанные будут получать также по СМС.