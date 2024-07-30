Зеленский заявил, что Украина получит новые системы ПВО
- 30.07.2024, 20:24
В ближайшие три месяца.
Западные системы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, поступят в Украину в ближайшие месяцы. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 июля, во время заседания членов Конгресса местных и региональных властей в Ровенской области.
По словам Зеленского, приоритетом остается обеспечение достаточным количеством ПВО промышленных и экономических центров.
«Благодаря нашей работе и партнерам мы увеличиваем количество „петриотов“ и других систем. Поэтому мы будем продолжать работать в этом направлении. И в августе, сентябре и октябре будут соответствующие системы в нашем государстве», — отметил Зеленский.
Как добавляют в Офисе президента Украины, во время заседания также обсудили обустройство укрытий в украинских школах. Зеленский поручил правительству урегулировать нормы относительно простейших укрытий, которые могут располагаться в подвальных и полуподвальных помещениях.