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В Минске не смогли продать с аукциона 14-летнего крокодила

  • 30.07.2024, 20:40
В Минске не смогли продать с аукциона 14-летнего крокодила

За Данди хотели получить 2 тысячи рублей.

Нильского крокодила хотели продать в Минске во время аукциона, который прошел 30 июля, но безуспешно. В торгах, правда участвовал один покупатель, но в итоге он не подтвердил заключение сделки, сообщило ЗАО «Белреализация».

Нильскому крокодилу по имени Данди 14 лет, сейчас он живет в Минском зоопарке. Собственником имущества значится ООО «Аутсорсинг Корпорейшн», которое сейчас находится в процессе ликвидации.

За крокодила хотели получить 2 тыс. рублей, но, похоже, столько он не стоит.

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