ВСУ отразили танковый штурм россиян на Кураховском направлении 30.07.2024, 21:05

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Видеофакт.

Бойцы 214-го отдельного специального батальона «OPFOR» уничтожили штурмовую бронетанковую колонну с десантом оккупантов в составе не менее семи танков и боевых бронированных машин.

Произошло это возле села Константиновка на Кураховском направлении.

Колонна довольно долго ехала полями и лесопосадками, пока все вражеские машины не были поражены. После этого операторы дронов сбросами гранат добили вражеских штурмовиков.

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