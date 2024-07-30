ВСУ отразили танковый штурм россиян на Кураховском направлении
- 30.07.2024, 21:05
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Видеофакт.
Бойцы 214-го отдельного специального батальона «OPFOR» уничтожили штурмовую бронетанковую колонну с десантом оккупантов в составе не менее семи танков и боевых бронированных машин.
Произошло это возле села Константиновка на Кураховском направлении.
Колонна довольно долго ехала полями и лесопосадками, пока все вражеские машины не были поражены. После этого операторы дронов сбросами гранат добили вражеских штурмовиков.