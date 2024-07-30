Белорусов предупредили о набирающей силу магнитной буре

Белорусов предупредили о набирающей силу магнитной буре1
- 30.07.2024, 21:16
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Она накроет Землю 30 и 31 июля.
На Земле началась и набирает силу мощная магнитная буря, ее пик активности придется на вторую половину дня 30 июля.
Магнитная буря 30 июля будет максимально активной начиная с 15.00 до 18.00 часов по минскому времени.
Кроме того, ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупредили белорусов и других жителей Земли о том, что мощность геоударов очередной магнитной бури начнет снижаться не ранее чем во второй половине дня 31 июля. А успокоится магнитосфера ближе к 18.00 часам среды.
Вспышечная солнечная активность высокая, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле 31 июля будет слабо возмущенным, радиационная обстановка — невозмущенная. Возможно ухудшение условий коротковолновой-радиосвязи в течение суток.