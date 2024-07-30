Мелони: Китай не заинтересован в поддержке российской промышленности

Мелони: Китай не заинтересован в поддержке российской промышленности3
- 30.07.2024, 21:31
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Об этом премьер Италии заявила после встречи с Си.
Премьер Италии Джорджа Мелони считает, что Китай пока не заинтересован в поддержке российской промышленности. Об этом она заявила после состоявшейся 29 июля встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.
«Я думаю, что Китай не заинтересован на данном этапе в поддержке промышленного потенциала России, даже если, как мы знаем, он не вмешивается напрямую», – сказала глава итальянского правительства.
Она подчеркнула, что во время встречи с Си она «очень четко» обсудила вопрос поддержки России в захватнической войне против Украины. Лидеры также «вместе обдумали, какие у кого есть интересы».
«Президент Си вчера сказал, что Китай всегда работает над мирным сосуществованием между народами, и здесь я хотела бы видеть предпринимаемые в этом направлении шаги», – сказала Мелони, добавив, что Китай может играть большую роль в завершении российско-украинской войны.