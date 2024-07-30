Соболенко и Азаренко сыграют на турнире в Вашингтоне

Соболенко и Азаренко сыграют на турнире в Вашингтоне2
- 30.07.2024, 21:40
От участия в Олимпиаде обе теннисистки отказались.
Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко спустя месяц вернутся на корт. Обе спортсменки заявлены на турнир WTA 500, который проходит в Вашингтоне.
Виктория Азаренко начнет свой путь с 1/16 финала, где ей предстоит сыграть с Хейли Баптист (№97 WTA). Матч состоится в ночь на 31 июля.
Арина Соболенко является первой сеянной турнира. Этот статус ей позволяет стартовать с 1/8 финала. Белоруске в соперницы достанется победительница матча Кэти Волынец (США, №56 WTA) – Камилла Рахимова (Россия, №105 WTA).
Отметим, что призовой фонд турнира составляет $922 тыс. Из них $122 тыc. достанутся победительнице. За первое место будет начислено 500 очков.
Победа на соревновании сможет вернуть Арину Соболенко на вторую строчку рейтинга WTA. В случае успеха белоруска сдвинет с позиции чемпионку турнира в Вашингтоне прошлого года – Кори Гауфф. Американка сейчас выступает на Олимпиаде в Париже.
Интересно, что и для Азаренко победа может хорошим мостиком наверх. Ныне 20-я ракетка планеты имеет в своем активе 2159 очков. В случае победы она может оказаться 16-й.