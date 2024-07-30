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На аэродроме Оленья были повреждены сразу два российских бомбардировщика Ту-22М3

  • 30.07.2024, 21:51
На аэродроме Оленья были повреждены сразу два российских бомбардировщика Ту-22М3

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

В результате взрыва на военном аэродроме Оленья в Мурманской области России (около 1800 км от границы Украины) 25 июля были повреждены два дальних сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносителя Ту-22М3. Об этом 30 июля в комментарии «Радіо Свобода» сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

«Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что идет речь о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие номера бортовые – борт №33 и борт №31. Борт №33 – это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 – это также определенные повреждения», – рассказал Юсов.

По его словам, восстановление этих самолетов может занять несколько месяцев.

Юсов уточнил, что атака была совершена 25 июля, ориентировочно в 15.47.

«Спутниковые снимки – это очень важный источник информации, но характер повреждений и поражения разные, и это, конечно, не единственный источник информации, на который стоит опираться. Но информация подтверждена из разных источников, и о самом факте этого инцидента мы уже можем говорить как о том, что точно имело место быть», – подчеркнул представитель ГУР МО.

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