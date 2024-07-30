Не менее 450 человек задержали в Беларуси с апреля по июнь 30.07.2024, 22:01

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Всего за этот период под репрессии попали 1 756 человек.

Уже четыре года подряд правозащитники каждый день фиксируют факты нарушений прав человека в Беларуси. Людей продолжают массово задерживать за подписки на независимые СМИ, аватарки с национальной символикой и отказ открывать двери для проведения обыска. Правозащитники «Вясны» подсчитали общую цифру задержаний за второй квартал 2024 года.

По данным «Вясны», с 1 апреля по 30 июня в Беларуси было зафиксировано 1 756 случаев политически мотивированных репрессий (обыски, вызовы на допросы, суды и т.д.), из которых 450 — задержания. Также правозащитникам известно о минимум 1079 судах по административным делам за три месяца. Чаще всего людей судят за «экстремистские» подписки и репосты в социальных сетях по ст. 19.11 КоАП. Кроме этого, не прекращаются задержания после проверок телефонов на границе с Беларусью.

Таким образом, всего за первые шесть месяцев 2024 года в Беларуси задержали не менее 1437 человек.

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