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Кого Трамп может назначить госсекретарем в случае победы на выборах

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  • 30.07.2024, 22:09
Кого Трамп может назначить госсекретарем в случае победы на выборах
Дональд Трамп

СМИ назвали претендентов.

В случае своей победы на выборах Дональд Трамп, кандидат на пост президента США, планирует назначить госсекретарем сенатора Марка Рубио или губернатора Северной Дакоты Дага Бергума. Оба этих политика ранее рассматривались как возможные кандидаты в вице-президенты.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Источники Трампа сообщили нам, что два кандидата на пост вице-президента, занявшие второе место при бывшем президенте Трампе, сенатор Марко Рубио и губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, претендуют на пост государственного секретаря», — отмечается в материале.

При этом Трамп не готов сейчас объявлять о конкретных назначениях, так как полностью сконцентрирован на предвыборной кампании.

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