Белорусские школьники завоевали три медали на Международной химической олимпиаде
- 30.07.2024, 22:17
Золото и две бронзы.
Белорусские школьники под руководством преподавателей БГУ завоевали золотую и две бронзовые медали на 56-й Международной химической олимпиаде (IChO-56) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщили в пресс-службе БГУ.
«Золота» удостоен выпускник гимназии № 10 Молодечно Павел Батура. Бронзовыми медалями награждены двое минчан — одиннадцатиклассник гимназии № 12 Владислав Коротков и выпускник гимназии № 29 Иван Гуринович. Похвальный лист получил выпускник Речицкого областного лицея Василий Матвейков.
Павел Батура и Василий Матвейков уже зачислены на химический факультет БГУ. Первый будет учиться на специальности «химия лекарственных соединений», а второй — «фундаментальная химия».
Руководителями сборной выступили декан химического факультета БГУ Александр Зураев и его заместитель Владислав Будевич.
Состязание состояло из теоретического и практического этапов. Теоретический тур включал решение девяти задач по общей, органической, неорганической и физической химии, химии высокомолекулярных соединений. Практический тур предполагал решение двух сопряженных между собой, но методически разных экспериментальных частей. На каждый тур отводилось пять часов.
Всего в IChO-56 приняли участие команды из 90 стран мира. Состязание проходило с 21 по 23 июля. Организатором выступило Министерство образования Саудовской Аравии.
Международная химическая олимпиада (International Chemistry Olympiad, IChO) — ежегодное соревнование по химии для школьников, которое проводится с 1968 года. В 2023 году белорусская сборная завоевала на Международной химической олимпиаде три серебряные и одну бронзовую медали. В следующем году олимпиаду планируют провести в ОАЭ.