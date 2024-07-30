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Сырский обсудил с генералом Брауном приоритеты ВСУ

  • 30.07.2024, 22:29
Сырский обсудил с генералом Брауном приоритеты ВСУ
Александр Сырский

Главком ВСУ отметил весомое усиление ПВО.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил текущую ситуацию на фронте в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сырский поблагодарил Пентагон за усиление ПВО, помощь с боеприпасами и другим вооружением. Главнокомандующий отметил главные приоритеты для ВСУ – это добиться преимущества над врагом в воздухе и получить возможности для поражения объектов оккупантов на больших расстояниях.

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