Сырский обсудил с генералом Брауном приоритеты ВСУ
- 30.07.2024, 22:29
Главком ВСУ отметил весомое усиление ПВО.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил текущую ситуацию на фронте в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Сырский поблагодарил Пентагон за усиление ПВО, помощь с боеприпасами и другим вооружением. Главнокомандующий отметил главные приоритеты для ВСУ – это добиться преимущества над врагом в воздухе и получить возможности для поражения объектов оккупантов на больших расстояниях.