Белорусские археологи нашли в Крупском районе уникальные артефакты
- 30.07.2024, 22:41
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Им более 8 тысяч лет.
Специалисты Института истории НАН Беларуси занимаются исследованием памятника раннего мезолита -неолита, который находится около д. Клишино в урочище Выспа в Крупском районе. Археологи уже нашли много изделий труда и фрагменты кальцинированный костей.
Раскопки проводятся на самом большом озере Селява в Крупском районе. Руководитель экспедиции научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Александр Вашанов рассказал, что археологи изучают жилище раннего мезолита, которое принадлежало носителям кундской культуры.
Параллельно с этим в прибрежной зоне специалисты проводят работу, чтобы найти в озере затопленную часть поселения. На ее территории жили представители нарвской культуры, которые первыми в регионе начали производить керамические изделия.
Остров начали исследовать в 2022 году. Археологи выявили новый памятник, который назвали Клишино-3. В нем есть верхняя и нижняя террасы. Первая размещается около берега, а вторая — выше уровня воды на 5 метров.
На днях археологи нашли остатки кострища. Также были найдены многочисленные орудия труда из кремния — микролиты, резцы, скребки; фрагменты кальцинированных костей (в том числе — фрагмент гарпуна, пластинчатая подвеска).
В этом году экспедиция проходит с 19 июля по 4 августа. В ней также принимают участие студенты, которые интересуются историей, группа подводных археологов и волонтеры.
Находки экспедиции хранятся в Институте истории НАН Беларуси.
Исследования будут продолжать. Как рассказал Александр Варшанов, ученые рассчитывают проследить всю историю этого заселения — от древних времен до раннего железного века, или даже средних веков.