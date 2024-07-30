закрыть
30 июля 2024, вторник, 23:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму загорелся крупный торговый центр

  • 30.07.2024, 22:54
  • 1,578
В Крыму загорелся крупный торговый центр

На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники.

Торговый центр «Лоцман» загорелся в Крыму, прокуратура региона проводит проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ведомства, источник возгорания находился на третьем этаже здания. По сообщению телеканала «Крым 24», пожар в ТЦ начался в детской комнате.

К настоящему моменту огонь охватил 500 кв. м, частично обрушилась кровля.

«Порядка 130 человек эвакуированы, никто не пострадал. На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

30 июля «Крым 24» также сообщил о нескольких пожарах в Керчи, в том числе в районе стадиона имени 50-летия Октября и в микрорайоне Японка. Причинами могли стать, в частности, сильный ветер и отключение электроснабжения, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко