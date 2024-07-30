В Крыму загорелся крупный торговый центр
- 30.07.2024, 22:54
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На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники.
Торговый центр «Лоцман» загорелся в Крыму, прокуратура региона проводит проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По данным ведомства, источник возгорания находился на третьем этаже здания. По сообщению телеканала «Крым 24», пожар в ТЦ начался в детской комнате.
К настоящему моменту огонь охватил 500 кв. м, частично обрушилась кровля.
«Порядка 130 человек эвакуированы, никто не пострадал. На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
30 июля «Крым 24» также сообщил о нескольких пожарах в Керчи, в том числе в районе стадиона имени 50-летия Октября и в микрорайоне Японка. Причинами могли стать, в частности, сильный ветер и отключение электроснабжения, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.