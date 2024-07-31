Солигорский пенсионер возмутился счетом за коммуналку и пришел с «бомбой» в расчетно-кассовый центр 31.07.2024, 6:06

Видео.

В Солигорске задержали пенсионера, припугнувшего бомбой специалистов расчетного центра, сообщили в Департаменте охраны МВД. Поводом для такого поведения мужчины стал большой счет за коммунальные услуги.

Сначала в расчетно-кассовом центре на улице Заслонова сработала тревожная кнопка. Туда поехал наряд милиции. Выяснилось, что мужчина зашел в операционный зал и высказал свое недовольство высокими начислениями за коммунальные услуги.

«Для убедительности скандалист продемонстрировал коробку, перемотанную скотчем, и угрожал всех взорвать. Ожидаемой реакции правонарушитель не добился и попытался скрыться», — рассказали в департаменте.

Судя по видео, 67-летнего пенсионера нашли чуть дальше на той же улице у фабрики «Купалинка». На кадрах он говорит, что ему насчитали 196 рублей и 94 копейки и возмущается: «За что?!» Хотел добавить про «еще 60», но милиционер его перебил. Из видео следует, что пенсионер смеялся при задержании и говорил «давайте-давайте», а сотрудник отвечал ему, что «ничего смешного нету».

«По приметам сотрудники оперативно нашли и задержали 67-летнего фигуранта. Последний пояснил, что хотел припугнуть администрацию, сославшись на своеобразный розыгрыш», — так говорится в сообщении Департамента охраны.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство (ст. 339 УК) — статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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