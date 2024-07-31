Грузовик Минобороны РФ протаранил легковушку в Ростовской области
- 31.07.2024, 4:23
Погибли женщина и 6-летний ребенок.
Женщина и ее шестилетний сын погибли в ДТП с участием КамАЗа Минобороны РФ и легковушки Kia Ceed в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГАИ.
По информации правоохранителей, водитель военного грузовика двигался по второстепенной дороге и на регулируемом перекрестке не пропустил легковой автомобиль. В результате столкновения погибли пассажиры легковой машины — 39-летняя женщина с маленьким сыном. Также пострадали дети 9, 16 и 17 лет, они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Это как минимум третий случай с начала месяца, когда военный транспорт совершает смертельные ДТП на российских дорогах. Так, 24 июля в Борисовском районе Белгородской области танк раздавил автомобиль «Нива», водитель машины погиб. На появившихся в интернете фото видно, что от передней части легковушки практически ничего не осталось. Очевидцы утверждают, что экипаж танка «находился в невменяемом состоянии» во время ДТП.
В начале июля при похожих обстоятельствах пьяные военнослужащие на танке совершили наезд на автомобиль жителя Грайворона Андрея Алексеева, он погиб. Экипаж бронемашины пытался скрыться с места происшествия, но все же был пойман. Полицейские провели медицинское освидетельствование задержанных, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. Против военного, управлявшего танком, возбудили уголовное дело. Он находится в СИЗО.