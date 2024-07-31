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Россия устроила одну из самых массированных атак на Киев за 2024 год

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  • 31.07.2024, 7:44
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Россия устроила одну из самых массированных атак на Киев за 2024 год

Вражеские дроны заходили в столицу Украины волнами.

Ночью, 31 июля, войска РФ совершили одну из самых массированных атак Украины ударными БПЛА за все время войны. Главной целью врага стал Киев.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

В ведомстве отметили, что агрессор направил на столицу Украины много десятков беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле. По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.

Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников. Тип БпЛА и точное количество будут обнародованы в отчете Воздушных сил ВСУ.

КМВА сообщают, что по данным оперативногй сводки, по состоянию на 07:18 в Киеве без пострадавших и разрушений.

«Данные предварительные, информация уточняются», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что воздушная тревога в столице продолжалась более 7 часов, а именно 7 и 14 минут. Отметим, что в Киеве самая длинная тревога за весь период войны была зафиксирована 27 мая 2022 года. Тогда она продолжалась 7 часов 55 минут.

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