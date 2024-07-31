Россияне начали спешно покидать Крым 3 31.07.2024, 7:50

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Полковник ВСУ указал на признаки бегства оккупантов.

После успешных ударов ВСУ по военным объектам россиян в оккупированном Крыму, захватчики перемещают некоторые силы и средства вглубь полуострова. Таким образом противник готовится к завоеванию Украиной преимущества в воздухе, заявил «24 каналу» военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, Крым это географический оперативный котел и его невозможно удерживать от войск, которые наступают со стороны материка. Это лишь вопрос времени, когда оккупанты будут разбиты и уничтожены.

«Единственный глобальный выход для россиян - это покинуть Крым, как это уже сделал черноморский флот. Именно выход черноморского флота из Крыма - предвестник тех действий, которые будут происходить с российской армией и российскими гражданами, которые сейчас находятся в Крыму», - убежден Свитан.

По его словам, сначала полуостров покинет российская авиация, затем противовоздушная оборона, наземные войска и гражданские оккупанты. Он убежден, что сейчас происходит вторая волна отхода, которая охватывает ПВО.

«Это не усиление Керченского направления, они просто пытаются уйти из-под удара. Практически освобождают территорию, понимая, что все локаторы на западном побережье - будут уничтожены», - пояснил эксперт.

Он добавил, что это откроет военные объекты захватчиков, по которым дальше могут работать Силы обороны Украины. По мнению Свитана, эти волны отхода будут длиться от нескольких месяцев до года.

Также он прокомментировал взрывы в Курске. Там под удар украинцев попал аэродром, который россияне использовали как тактический. В частности, на нем были размещены системы ПВО и зенитно-ракетные комплексы.

«Вероятно, после мероприятий по разведке было принято решение нанести ракетный удар, потому что аэродром лучше накрывать именно ракетами. У нас есть свои ракеты - те же самые «Нептуны» с дальностью до 300 километров. Также это дальность «Ольхи», - добавил полковник запаса.

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