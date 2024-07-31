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Белорусам выставили налоги за недвижимость, землю и транспорт, но оплатить их не получится

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  • 31.07.2024, 7:55
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Белорусам выставили налоги за недвижимость, землю и транспорт, но оплатить их не получится

Налоговикам пришлось извиняться.

Белорусам начали выставлять платежи для налогов на недвижимость, землю и транспорт. Эти суммы уже отображаются в личных кабинетах физлиц на сайте Министерства по налогам и сборам.

Однако оплатить их пока не получится. Напомним, в этом году ввели изменение — для этих сборов появилась единая платежка, из-за чего налоговикам пришлось извиняться перед населением.

«Сервис по уплате единого имущественного платежа («Оплатить») будет доступен с 1 августа 2024 года после завершения расчетов по имущественным налогам физических лиц. Размер подлежащей к уплате суммы единого имущественного платежа в период проведения расчетов может изменяться», — сообщается в личных кабинетах физлиц на сайте МНС.

Напомним, в 2024 году ввели единую платежку по трем налогам — за недвижимость, землю и транспорт. Ранее приходили отдельные счета по этим сборам. Как правило, в июле беларусы уже могли оплачивать эти налоги.

На этом фоне налоговикам пришлось извиняться перед населением — за то, что оплата имущественных налогов за 2023 год до сих пор недоступна.

Напомним, крайний срок оплаты этих сборов — 15 ноября.

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