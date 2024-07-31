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Под Курском вспыхнул пожар после удара дронов по «важному объекту»

  • 31.07.2024, 8:01
  • 2,688
Под Курском вспыхнул пожар после удара дронов по «важному объекту»

Момент прилета попал на видео.

Беспилотники атаковали Курскую область России, в результате чего на одном из «важных объектов» занялся пожар. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ», — написал Смирнов.

Он также подчеркнул, что выяснит, почему перед атакой не сработала система оповещения тревоги.

«Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги», — отметил Смирнов.

За 15 минут до этого губернатор Курской области сообщал о ракетной опасности в регионе.

В то же время местные телеграм-каналы уже публикуют фото пожара, а также видео, на котором снят момент прилета.

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