Белорусские банки вводят масштабные новшества по карточкам 1 31.07.2024, 8:13

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Стало известно, что изменится для клиентов.

Многие банки вводят новшества по карточкам. К примеру, некоторые финучреждения откорректируют условия по комиссии за обслуживание «пластика», а другие запускают специальные акции для клиентов. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

«Сбер Банк» объявил, что с 1 сентября ежемесячная абонплата за обслуживание карточки «КартаFUN» будет составлять 5,99 рубля. Но есть список исключений, когда этот сбор не взимают. При этом на сайте банка указано, что «временно приостановлена выдача (оформление) карты рассрочки «КартаFUN» и не осуществляется увеличение ее лимита».

«Паритетбанк» с 5 августа введет изменения по плата за перевыпуск карточек из-за утери, кражи, изменения личных данных. К примеру, за «Белкарт» нужно будет заплатить 20 рублей, а за Mastercard и Visa (в обоих случаях Gold) — 35 рублей.

«Банк ВТБ» с 1 сентября откорректирует условия по плате за обслуживание карт. «Получение процентного дохода и перечисление суммы по окончанию размещения вклада перестанут считаться движением средств по счету, — отмечает финучреждение. — Плата за обслуживание карты не будет взиматься в случае, если в течение месяца по счету отражались только зачисления доходов, начисления или списания банком комиссий, платежи по кредитам и в рамках АИС ИДО (автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств. — Прим. ред.). Бесплатное обслуживание также активируется при достижении определенного объема средств на депозитах, среднедневного остатка на счете или суммы покупок по картам».

Также «Банк ВТБ» с 18 июля ввел автоматическое продление виртуальных платежных карт, срок действия которых истекает в июле или позже. Клиенты смогут пользоваться «пластиком» в привычном режиме, если по нему будут операции за последние 6 месяцев. До окончания основного срока карту можно перевыпустить дистанционно. «Кроме виртуального «пластика» банк продолжит автоматически продлевать все пластиковые карты с истекшим после февраля 2022 года сроком действия за рядом исключений», — уточняет финучреждение.

«Технобанк» уведомил клиентов, что с 24 июля ввел изменения на зарплатное обслуживание с использованием платежных карточек. При этом финучреждение не стало пояснять, что конкретно откорректировало, а предлагает найти правки самостоятельно в документе на 10 страниц.

Также «Технобанк» с 6 августа откорректирует размер комиссии за обработку зачислений денег — как в рублях, так и в валюте.

«МТБанк» пополнил линейку дебетовых карт новым пластиком — «Пенсионная карта с базовым счетом» в рублях. Предусмотрены бесплатное оформление и обслуживание, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах по всей стране, а также мани-бэк до 10% за покупки в магазинах и аптеках, а также за оплаты в категории «Здоровье» и платежи через ЕРИП.

«Банк ВТБ» увеличил лимит и срок по карте рассрочки «Кстати». «Новым пользователям доступен увеличенный лимит до 1 тысячи рублей под 0,0001% годовых до 4 лет. Рассрочка действует на все покупки, переводы и платежи в ЕРИП, в том числе за коммунальные услуги, связь и образование», — сообщает финучреждение.

«Технобанк» анонсировал, что с 1 августа начнет эмиссию премиальных платежных карточек Visa Infinite. Подробности финучреждение обещает сообщить в начале следующего месяца.

«Банк БелВЭБ» объявил, что в августе будет начислять повышенный money-back на уровне 5% в категории «канцелярские товары и книги». Это касается оплаты товаров картами пакета услуг линейки «Всё».

«Альфа-Банк» тем временем запустил акцию для клиентов VISA. «С 29 июля при расчете картой Visa из пакета решений в магазинах сетей «Доброном» и «Копеечка» за операции на любую сумму будут начисляться бонусы в размере 3%», — уточняет финучреждение. Акция будет действовать до конца октября этого года. Но в ней не участвуют бонусные карты, а также «пластик» с подключенной услугой «Альфа Белавиа» и кредитки.

Предупреждения для «спящих» клиентов

Сразу несколько финучреждений предупредили клиентов, что могут закрыть счета, если их владельцы будут «спать». Так, о планируемом закрытии счетов, по которым не было движения денег в течение года, ранее предупредил «Беларусбанк». Речь о тех счетах, к которым выпущена карточка.

«Паритетбанк» также уведомил клиентов, что с 5 по 18 августа закроет счета, к которым привязана карточка. Это затронет тех, кто последний год не проводил операций и не хранил на них средства.

«Сбер Банк» тоже предупредил клиентов-физлиц, что закроет расчетные счета (в том числе те, к которым привязана карточка), если по ним последний год не было операций.

Отмена ограничений по картам

Два белорусских банка объявили об отказе от временных ограничений, которые в первой половине этого месяца вводили для держателей карточек. Так, «Белгазпромбанк» с 26 июля отменил для держателей карточек запрет на операции за пределами Беларуси, в том числе на зарубежных интернет-ресурсах, в пользу криптокошельков и компаний по организации азартных игр. «БНБ-Банк» с этой даты также убрал ограничения на эти же операции для держателей карточек Visa и Mastercard.

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