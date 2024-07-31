Россия понесла тяжелые потери в ходе двух масштабных попыток наступления в Донецкой области 31.07.2024, 8:19

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Десантники 79-й бригады ВСУ разбили две колонны техники оккупантов.

Вооруженные силы Украины в течение недели отбили два крупных штурма российской армии на кураховском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада на своей странице в Facebook. Военнослужащие также опубликовали видеозапись уничтожения российской техники.

В ходе двух неудачных попыток наступления РФ задействовала почти 140 единиц военной техники. Во время последней атаки, о которой стало известно 30 июля, россияне использовали 10 танков, 47 боевых машин пехоты (БМП), 10 мотоциклов, один багги. В результате штурм был отбит, а ВСУ удалось поразить или уничтожить 12 БМП, восемь танков, девять мотоциклов и один баги. 36 военнослужащих РФ были убиты, 32 — ранены.

24 июля 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада сообщала о другой масштабной попытке наступления российской армии на кураховском направлении. Тогда военные РФ задействовали 11 танков, 45 БМП, одну боевую машину поддержки танков «Терминатор» и 12 мотоциклов. Попытка штурма также была отбита, а потери Минобороны России составили шесть танков, семь БМП, 12 мотобайков. В живой силе россияне потеряли 40 солдат убитыми, 37 ранеными.

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