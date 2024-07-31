Сын Пригожина возглавил компанию в Беларуси
- 31.07.2024, 8:23
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Изменения внесены в белорусский Единый государственный регистр юрлиц.
Павел Евгеньевич Пригожин стал руководителем белорусского ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», «дочки» одноименной российской компании. Изменения внесены в белорусский Единый государственный регистр юрлиц и ИП 10 июля 2024 года, пишет zerkalo.io.
Никаких других изменений в структуру собственности белорусской компании внесено не было.
Напомним, ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с уставным фондом в 200 белорусских рублей (около 80 долларов) было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля 2023 года и получило УНП 791 314 882. 100%-й владелец белорусской компании — российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» (1037843002515).
23 августа 2023 года Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области России.