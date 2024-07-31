закрыть
31 июля 2024, среда, 8:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сын Пригожина возглавил компанию в Беларуси

  • 31.07.2024, 8:23
  • 2,096
Сын Пригожина возглавил компанию в Беларуси

Изменения внесены в белорусский Единый государственный регистр юрлиц.

Павел Евгеньевич Пригожин стал руководителем белорусского ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», «дочки» одноименной российской компании. Изменения внесены в белорусский Единый государственный регистр юрлиц и ИП 10 июля 2024 года, пишет zerkalo.io.

Никаких других изменений в структуру собственности белорусской компании внесено не было.

Напомним, ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с уставным фондом в 200 белорусских рублей (около 80 долларов) было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля 2023 года и получило УНП 791 314 882. 100%-й владелец белорусской компании — российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» (1037843002515).

23 августа 2023 года Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко