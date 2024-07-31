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«Это задавит российскую империю»

  • 31.07.2024, 8:25
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«Это задавит российскую империю»

Военный эксперт назвал четыре шага для приближения победы Украины.

Украина и ее союзники могут ускорить приближение победы в войне с Россией. Для этого необходимо осуществить четыре шага, один из которых – признание России террористическим государством.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. «Здесь должны быть именно действия, а не дипломатическое давление», – подчеркнул он.

По оценкам эксперта, исходя из текущей ситуации, война в Украине может продлиться от 5 до 10 лет. Он назвал четыре шага, которые помогут существенно сократить этот срок.

Первый шаг – жесткое санкционное давление на страну-террориста Россию. «Для этого Российскую Федерацию необходимо признать террористической организацией либо государством-спонсором терроризма. Это первое, что задавит «российскую империю», – подчеркнул полковник.

Второй шаг – передача Украине новейших военных технологий «плюс возможность использовать все передаваемое нам оружие максимально, без ограничений по дальности, по целеобразованию и так далее».

«Третье – это экономическая поддержка нашего населения. Это очень важно. Почему? Потому что в первые полгода воюет армия. Она принимает на себя удар любой внешней агрессии. А вот следующие годы воюет уже общество, воюет народ», – пояснил Свитан.

Четвертый шаг – создание в Украине профессиональной кадровой армии. «Очень важно, чтобы армия была мотивирована и профпригодна, без любительской составляющей или, не дай бог, принудительной. Для этого нужно создавать кадровую армию – не призывную, не мобилизованную, а именно кадровую».

«Вся синергия этих действий приведет к нашей победе, причем, быстрой победе», – подытожил эксперт.

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