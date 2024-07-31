СМИ: Бывшего прокурора Вороновского района судят за политику 31.07.2024, 8:35

Ему грозит до 12 лет.

Бывшего прокурора Вороновского района Виталия Савко судят за политику, сообщает «Наша Ніва».

В чем конкретно обвиняют Виталия Савко, непонятно, но обвинения серьезные, отмечает издание.

Имя Виталия Валерьевича Савко появилось в расписаниях судов. С помощью проекта DIT журналисты нашли трех белорусов с такими именем, отчеством и фамилией. Но подходит из них только один — бывший прокурор Вороновского района.

Прокурору Савко 33 года. Родом он из города Дятлово Гродненской области. После он уехал учиться в Гродно и работать в прокуратуре.

Его отец-покойный — Валерий Савко, бывший «депутат» «палаты представителей» (2016—2019) от Щучинского района. Во время «депутатства» он, например, был одним из соавторов закона об уголовной ответственности за «реабилитацию нацизма». Возглавлял Гродненскую областную организацию профсоюза работников государственных учреждений, успел поработать в администрации Лукашенко.

Савко-старший был под санкциями Евросоюза за участие в фальсификации выборов в 2010-м, когда возглавлял избирательную комиссию Гродненской области. Он умер осенью 2020 года.

И его сын Виталий Савко дослужился до высокой должности — в 2022-2023 годах исполнял обязанности прокурора Вороновского района, после работал старшим прокурором в одном из отделов прокуратуры Гродненской области.

Виталий активно давал интервью государственным медиа. Последнее вышло в июле 2023-го, хотя раньше они публиковались регулярно, раз в один-два месяца. Савко или уволился, или был задержан. Соцсети мужчины удалены.

Имя Виталия Валерьевича Савко появилось в расписании судов. Процесс уже начался в Брестском областном суде. Его обвиняют по третьей части статьи 130 УК — «разжигание вражды или розни».

Савко судит Дмитрий Карасинский, бывший судья Столинского района. Он осудил иллюстратора Наталью Левую на шесть лет колонии, а также посмертно судил Александра Кулинича, который умер в колонии.

Виталию Савко грозит от 5 до 12 лет заключения.

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