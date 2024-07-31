У Путина патовая ситуация 31.07.2024, 8:43

6,680

Глава Кремля панически пытается найти выход.

На днях в телеграмм-каналах появился документ, в котором говорится о том, что Россия якобы может завершить войну в Украине 1 ноября 2024 года.

Скорее всего, это фейк. Впрочем, почему он появился именно сейчас и указана дата 1 ноября. Подробнее об этом «24 Каналу» рассказал ведущий канала «Ходорковский Live» Сергей Асланян.

Почему не надо верить этому документу

«В России большое количество фейков. С утра до ночи появляются подобные документы, где написаны несусветные вещи.

Поскольку логика людей примитивна, то эта наглядность сейчас является главным источником информации и доказательной базы. Количество людей, которые поверили этому документу, невероятное и только те, кто изображают из себя аналитиков говорят, что так быть не может, ведь Советский Союз никогда не оставляет материальных следов своих преступлений.

Почему навсегда засекречены все архивы о «счастливой» советской жизни, или Второй мировой войне? И тут вдруг появляется документ, где черным по белому написано. В России так не бывает никогда», – заметил ведущий канала «Ходорковский Live».

Что на самом деле остановит войну

«Однако война действительно имеет тенденцию к завершению. То, как заговорили с разными словами и интонациями, с разной степенью убедительности о неизбежных переговорах свидетельствует о повороте в эту сторону.

Несколько месяцев назад о переговорах не было и речи. Обе стороны давали понять, что у них будет война до победного конца. Однако теперь, не теряя лица, эти же обе стороны говорят, что надо договариваться.

Переговоры прежде всего нужны Путину, ведь у него патовая ситуация и непонятно, что делать дальше. Диктатор вынужден идти на реформы. Он не случайно уничтожает министерство обороны и посадил нового человека», – сказал Асланян.

По его словам, у российского президента неизбежно желание перемирия, но не остановки войны. Путин ни в коем случае не имеет в виду, что война завершится и будет поставлена точка.

«Путин не остановится. Остановить эту войну может разве что смерть диктатора. Сейчас у нас есть только бумажка, на которой написана мечта, – с 1 ноября было бы хорошо завершить войну», – добавил ведущий канала Ходорковский Live.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com