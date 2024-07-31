В Италии арестовали замок торговавшего углем из Донбасса российского магната 31.07.2024, 8:48

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Бизнесмен живет в Монако, у него есть паспорта трех стран.

Налоговая полиция Италии арестовала активы российского бизнесмена, президента французского баскетбольного клуба «Монако» Алексея Федорычева на €41 млн, пишет La Repubblica со ссылкой на прокуратуру.

Ограничительные меры наложили на акции неназванной компании и четыре объекта недвижимости в Тоскане, в том числе замок Торре дель Галло XII века, расположенный на холме с видом на Флоренцию.

Уточняется, что активы были арестованы по запросу специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. В этой стране против Федорычева возбуждено уголовное дело. Российский бизнесмен находится под следствием по обвинению в мошенничестве в отношении украинской госкомпании, занимающейся сбытом сельскохозяйственной продукции, подкупе госслужащих и отмывании денег.

В итальянской прокуратуре отметили, что Федорычев реинвестировал незаконно полученные в Украине средства и через траст во Флоренции получил право собственности на весь капитал компании, владеющей крупным комплексом недвижимости в столице Тосканы.

68-летний Федорычев является председателем и основателем Fedcom Group, которая специализируется на торговле удобрениями и сырьем. Также ему принадлежит доля в компании «ТИС», владеющей терминалами в украинских портах. Бизнесмен живет в Монако, у него есть паспорта Венгрии, России и Уругвая.

В России Федорычев занимался экспортом серы и удобрений — для этого он еще в 1990-х зарегистрировал в Монако компанию «Федкоминвест». В 2006 году журнал Forbes включил его в топ-100 богатейших бизнесменов, оценив его состояние в $450 млн. Федоричев не только сырьевой трейдер, но и спортивный инвестор: до того как стать президентом баскетбольного клуба «Монако», он владел футбольными командами «Динамо» (Москва) и «Ростов».

В 2017 году Украина обвинила Федорычева в причастности к хищению 295 тыс. тонн сельхозпродукции на $60 млн. По версии следствия, Государственная продовольственно-зерновая корпорация страны заключила четыре контракта с Lirtavis Enterprises и Somerton Business на поставку ячменя в Саудовскую Аравию. После получения разрешения на экспорт стивидорные компании группы «ТИС» перегрузили продукцию на суда и отправили адресату, однако денег корпорация так и не увидела.

В 2019 году Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел против Федорычева санкции за то, что он перевозил уголь, добытый в Донецкой области после ее частичной оккупации в 2014 году. В обосновании говорилось, что ограничения стали ответом на коммерческую деятельность бизнесмена «в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине». Спустя год президент Владимир Зеленский снял санкции, но в 2022-м их вернули.

В декабре 2022 года в терминалах, связанных с Федорычевым, прошли обыски. В результате были изъяты «сотни тысяч тонн зерна», которые, по версии украинского следствия, экспортировались без уплаты налогов.

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