Под Киевом из-за атаки дронов вспыхнул пожар 31.07.2024, 8:57

2,404

Подробности.

Пожар вспыхнул в Киевской области в результате самой массированной в 2024 году атаки дронов-камикадзе в ночь на 31 июля. Горел частный дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Пожар произошел в результате падения обломков вражеского беспилотника в Броварском районе неподалеку от Киева.

Как отмечает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, произошло разрушение частного дома с последующим горением. Огонь был ликвидирован в 4:14. Пожар распространился на площадь в 60 квадратных метров.

В результате инцидента погибших и травмированных нет. Пожар ликвидировали восемь спасателей и две единицы спецтехники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com