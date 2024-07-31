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Под Киевом из-за атаки дронов вспыхнул пожар

  • 31.07.2024, 8:57
  • 2,404
Под Киевом из-за атаки дронов вспыхнул пожар

Подробности.

Пожар вспыхнул в Киевской области в результате самой массированной в 2024 году атаки дронов-камикадзе в ночь на 31 июля. Горел частный дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Пожар произошел в результате падения обломков вражеского беспилотника в Броварском районе неподалеку от Киева.

Как отмечает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, произошло разрушение частного дома с последующим горением. Огонь был ликвидирован в 4:14. Пожар распространился на площадь в 60 квадратных метров.

В результате инцидента погибших и травмированных нет. Пожар ликвидировали восемь спасателей и две единицы спецтехники.

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