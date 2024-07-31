Польские пограничники не пустили в Беларусь Audi стоимостью 140 тысяч долларов
- 31.07.2024, 9:06
- 1,270
За рулем легковушки находился гражданин Молдовы.
В пункте пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест») польские пограничники остановили угнанный в Германии Audi SQ7 2022 года выпуска, который пытались вывезти в Беларусь. Об этом сообщили в польской пограничной службе.
За рулем легковушки находился 58-летний гражданин Молдовы. При проверке оказалось, что машина стоимостью около 550 тысяч злотых (почти 140 тысяч долларов) была угнана в Германии и числится в международном розыске.
Водитель и автомобиль переданы полиции Тересполя для дальнейшего расследования.