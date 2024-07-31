Польские пограничники не пустили в Беларусь Audi стоимостью 140 тысяч долларов 31.07.2024, 9:06

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За рулем легковушки находился гражданин Молдовы.

В пункте пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест») польские пограничники остановили угнанный в Германии Audi SQ7 2022 года выпуска, который пытались вывезти в Беларусь. Об этом сообщили в польской пограничной службе.

За рулем легковушки находился 58-летний гражданин Молдовы. При проверке оказалось, что машина стоимостью около 550 тысяч злотых (почти 140 тысяч долларов) была угнана в Германии и числится в международном розыске.

Водитель и автомобиль переданы полиции Тересполя для дальнейшего расследования.

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