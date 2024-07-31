«Тормоза не срабатывают, когда дело касается подарков» 2

1,208

Молодая белорусская семья пытается понять, куда уходят деньги и как накопить на мечту.

Мужем и женой Олег и Валентина стали в ноябре прошлого года, а с мая у них появилась общая семейная карточка. С зарплаты они скидываются на продукты, бытовые вещи и походы в кино и рестораны. Ребята работают в банковской сфере, им удается откладывать по $200—300 в месяц. Только вот в праздничные периоды подушка безопасности совсем не пополняется и даже склонна сдуваться, увы. Пара мечтает о собственном доме, машине и детях, только как все эти стандартные для молодой семьи хотелки поместить в две зарплаты — пока не понимает, пишет onliner.by.

«Сэкономить получается $200—250 в месяц»

Олег и Валентина вместе уже три года. Оба работают в банковской сфере: парень — менеджер проектов, девушка занимается бизнес-анализом. Через год совместной жизни ребята решили завести общую карточку. И пока им кажется, что гибридная модель ведения совместного бюджета — лучшая.

Что это значит? Часть зарплаты парень и девушка откладывают каждый на свои нужды и хотелки, и никто посторонний в эту историю не лезет. А вторую часть денег ребята скидывают на общую карточку — для ежедневных бытовых трат, и на общий счет — чтобы вместе откладывать.

Сумма, которую каждый из пары перечисляет на общие счета, — разная. Так как у Олега зарплата выше, то и его вклад в совместную копилку больше. Плюс модель подвижная: если кому-то не хватает личных денег до зарплаты, то договариваются друг с другом — можно воспользоваться общими финансами.

— У меня вопрос об общем бюджете точно не стоял, — улыбается Валентина. — Когда мы летали в Египет, все деньги хранились у Олега. И мне приходилось постоянно просить: «А можно вот это купить?» Честно говоря, ощущения очень неприятные.

До этого мы пробовали вести полностью раздельный бюджет. Все равно запутывались в тратах, возникали разногласия. В итоге решили, что гибридная модель — идеальный вариант.

Сейчас общий доход семьи составляет в среднем 4500—5000 рублей в месяц. Состоит он из двух зарплат. Заработок фиксированный, раз в квартал ребята получают премию.

Никаких долгов и кредитов у пары нет. Валентина еще в студенчестве оформляла карту рассрочки, но с тех пор подобными штуками не балуется. У Олега на этот счет позиция четкая:

— Я стараюсь жить по принципу: если хочется какую-то технику, то лучше отложить на нее, собрать деньги и потом всю сумму отдать сразу. Мало ли что может произойти. Да, возможно, нам придется обратиться к кредиту, когда у нас появятся дети, но в ближайшее время мы не планируем.

Карьерная история у ребят идет по возрастающей. Раньше Валентина работала в научной организации. Потом решила стать более финансово независимой и сменила сферу на банковскую. С тех пор зарплата у девушки только растет.

Олег, в свою очередь, еще студентом начинал в международной компании по аудиту. Затем попал в банк и тоже начал расти не только по карьерной лестнице, но и в заработке.

— В целом амбиции у нас есть, раз в год условия в банке пересматривают. Иногда я провожу корпоративное обучение, в будущем это может стать вариантом дополнительного заработка, — рассказывает молодой человек. — Супруга тоже постоянно учится, развивается и думает, куда и как двигаться дальше. Мы ребята активные.

Олег признается, что в идеале хотел бы зарабатывать $3000 в месяц: в будущем семья планирует путешествовать и смотреть мир.

Пара старается придерживаться золотого правила финансовой грамотности и откладывать около 15% от зарплаты. Пока сэкономить получается от $200 до $250 в месяц. Уже скопилась подушка безопасности, которая в случае чего поможет прожить на нынешнем уровне около четырех-пяти месяцев.

— Проблема в том, что в предновогодний период или когда много других праздников, не то что сберегать не удается, но и иногда приходится лезть в кубышку, — расстраивается Олег. — В кризисных ситуациях наши доллары быстро перетекают обратно в рубли и растрачиваются.

Олег признается, что очень хочет найти золотую середину: не ограничивать себя и при этом увеличивать сбережения. А еще — реже срываться на спонтанные траты.

Валентина добавляет, что у нее есть ощущение, что много денег уходит на какую-то мелочь, чего тоже можно избегать.

Что ж, давайте посмотрим, куда уходят семейные деньги.

«Тормоза не срабатывают, когда дело касается подарков»

Олег и Валентина радуются, что им не нужно тратиться на аренду жилья. Родители парня помогли с приобретением столичных метров.

Ребята примерно прикидывают, что большая часть их бюджета уходит на быт и еду. Причем это не только завтраки и ужины дома, но и обеды на работе, походы в рестораны, фастфуд. На все это они закладывают около 1700 рублей на двоих в месяц.

— Для таких целей у нас и используется семейная карточка. Она идет в ход, когда нужно купить еду, бытовую химию, воспользоваться такси или расплатиться за какие-нибудь совместные развлечения, — объясняет Олег. — На общем счету у нас лежит примерно 1500 рублей.

Значительная часть расходов семьи — занятия в спортзале с тренером. Частично эту статью расходов компенсирует работодатель, но в сумме на двоих выходит немало — 500 рублей в месяц.

Еще 300 рублей закладываем на оплату проездных, «коммуналку», мобильную связь, интернет, страховку.

Валентина и Олег признаются, что пытались отследить, куда у них уходят деньги и на чем можно было бы сэкономить. Завели специальную карточку, где можно отслеживать траты по категориям. Устанавливали специальное приложение, которое считает все приходящие и уходящие деньги. Все понапрасну: руки никак не доходят до конкретных подсчетов.

— Наверное, моя самая банальная лишняя трата, на которой легко можно было бы сэкономить, — это ежедневный кофе, обязательно в кофейне и обязательно с десертом, — предполагает парень. — У жены тоже есть эта вредная привычка, только без десерта. Мы просто не можем от этого отказаться. Выходит где-то по 12 рублей в день на каждого.

Валентина подливает масла в огонь:

— А еще мы любим идти с тренировки вечером и накупить всякой вреднятины, хотя дома у нас есть нормальная приготовленная еда. Можем зайти и поесть фастфуда или купить чипсы, мороженое.

Еще у меня не срабатывают тормоза, когда дело касается подарков. Если Олег планирует подарки заранее, то у меня это всегда спонтанные траты. В последний момент забегаю в супермаркет — и начинается: и это нужно, и вот это. Помню, было смешно, когда заказала маме и шоколадный букет, и живые цветы купила. Это уже был реально перебор.

Ребята вспоминают, что, когда их компанию отправили на удаленку на три месяца, они реже бывали в магазине и в месяц удавалось экономить по 200—250 рублей:

— Если бы мы закупались раз в неделю и не бегали в магазин каждый день за сырками, наши дела обстояли бы чуть получше. Плюс больше нужно готовить самим, а не ходить по кафешкам.

Из глобальных планов семьи — купить участок и построить домик мечты. А до этого ребятам хотелось бы приобрести хорошую машину.

— Из того, чего хочется уже здесь и сейчас, — откладывать больше. Как минимум дойти до $400 в месяц. Хочется, чтобы эти деньги были стабильными и не растрачивались в период праздников и непредвиденных расходов, — рассказывает Олег. — Конечно, при этом не хочется снижать качество жизни и экстренно переходить на хлопья быстрого приготовления.

В конце нашего финансового эксперимента ребята условились сходить в любимый ресторан премиум-сегмента, где обычно бывают только после квартальной премии.

— Побалуем себя, если удастся сберечь больше обычного, — подводит черту парень. — Надеемся, у нас все получится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com