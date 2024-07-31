Квартира в столетнем белорусском доме попала на аукцион за долги иностранца 31.07.2024, 9:51

1,700

Стоит меньше 30 тысяч долларов.

Этот дом в Пинске часто попадает в различные путеводители по городу. Столетнее здание стоит на исторической улице Брестской и является местной достопримечательностью. Несмотря на свой особенный статус, дом является жилым. Сейчас в нем за долги иностранного гражданина продается трехкомнатная квартира, пишет realt.by.

Недвижимость выставлена на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Располагается квартира по адресу: Пинск, Брестская улица, 11. Это район с исторической застройкой. Неподалеку (в пешей доступности) находится пешеходная улица Ленина, набережная реки Пины, магазины и кафе.

Квартира находится на первом этаже дома. Жилье имеет площадь в 62 квадратных метра. Судя по фотографиям, в квартире велись ремонтные работы. В объявлении об аукционе отмечаются «признаки самовольного строительства или несоответствия фактического состояния объекта недвижимого имущества данным реестра характеристик».

Согласно техпаспорту квартира состоит из небольшой кухни и трех комнат. В окнах — стеклопакеты. Высота потолков в доме — более 3,5 метра.

Жилье принадлежит иностранному гражданину, за долги которого она и продается. Среди обременений − арест судебного исполнителя, запрет совершения регистрационных действий, ограничение прав на недвижимое имущество, установленное в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного наследия.

Начальная стоимость квартиры — 87,2 тысячи рублей (около 28 тысяч долларов).

Аукцион назначен на 6 августа. Электронные торги начнутся в 9:00 и продлятся до 18:00. Заявки принимаются до 5 августа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com