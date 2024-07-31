Квартира в столетнем белорусском доме попала на аукцион за долги иностранца
- 31.07.2024, 9:51
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Стоит меньше 30 тысяч долларов.
Этот дом в Пинске часто попадает в различные путеводители по городу. Столетнее здание стоит на исторической улице Брестской и является местной достопримечательностью. Несмотря на свой особенный статус, дом является жилым. Сейчас в нем за долги иностранного гражданина продается трехкомнатная квартира, пишет realt.by.
Недвижимость выставлена на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Располагается квартира по адресу: Пинск, Брестская улица, 11. Это район с исторической застройкой. Неподалеку (в пешей доступности) находится пешеходная улица Ленина, набережная реки Пины, магазины и кафе.
Квартира находится на первом этаже дома. Жилье имеет площадь в 62 квадратных метра. Судя по фотографиям, в квартире велись ремонтные работы. В объявлении об аукционе отмечаются «признаки самовольного строительства или несоответствия фактического состояния объекта недвижимого имущества данным реестра характеристик».
Согласно техпаспорту квартира состоит из небольшой кухни и трех комнат. В окнах — стеклопакеты. Высота потолков в доме — более 3,5 метра.
Жилье принадлежит иностранному гражданину, за долги которого она и продается. Среди обременений − арест судебного исполнителя, запрет совершения регистрационных действий, ограничение прав на недвижимое имущество, установленное в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного наследия.
Начальная стоимость квартиры — 87,2 тысячи рублей (около 28 тысяч долларов).
Аукцион назначен на 6 августа. Электронные торги начнутся в 9:00 и продлятся до 18:00. Заявки принимаются до 5 августа.