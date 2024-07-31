«Вопрос об общем бюджете у нас не стоит» 5 31.07.2024, 10:13

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Молодая семья пытается понять, куда уходят деньги и как накопить на мечту.

Мужем и женой Олег и Валентина стали в ноябре прошлого года, а с мая у них появилась общая семейная карточка. С зарплаты они скидываются на продукты, бытовые вещи и походы в кино и рестораны. Ребята работают в банковской сфере, им удается откладывать по $200—300 в месяц, пишет «Онлайнер».

Только вот в праздничные периоды подушка безопасности совсем не пополняется и даже склонна сдуваться, увы. Пара мечтает о собственном доме, машине и детях, только как все эти стандартные для молодой семьи хотелки поместить в две зарплаты — пока не понимает.

«Сэкономить получается $200—250 в месяц»

Олег и Валентина вместе уже три года. Оба работают в банковской сфере: парень — менеджер проектов, девушка занимается бизнес-анализом. Через год совместной жизни ребята решили завести общую карточку. И пока им кажется, что гибридная модель ведения совместного бюджета — лучшая.

Что это значит? Часть зарплаты парень и девушка откладывают каждый на свои нужды и хотелки, и никто посторонний в эту историю не лезет. А вторую часть денег ребята скидывают на общую карточку — для ежедневных бытовых трат, и на общий счет — чтобы вместе откладывать.

Сумма, которую каждый из пары перечисляет на общие счета, — разная. Так как у Олега зарплата выше, то и его вклад в совместную копилку больше. Плюс модель подвижная: если кому-то не хватает личных денег до зарплаты, то договариваются друг с другом — можно воспользоваться общими финансами.

— У меня вопрос об общем бюджете точно не стоял, — улыбается Валентина. — Когда мы летали в Египет, все деньги хранились у Олега. И мне приходилось постоянно просить: «А можно вот это купить?» Честно говоря, ощущения очень неприятные.

До этого мы пробовали вести полностью раздельный бюджет. Все равно запутывались в тратах, возникали разногласия. В итоге решили, что гибридная модель — идеальный вариант.

Сейчас общий доход семьи составляет в среднем 4500—5000 рублей в месяц. Состоит он из двух зарплат. Заработок фиксированный, раз в квартал ребята получают премию.

Никаких долгов и кредитов у пары нет. Валентина еще в студенчестве оформляла карту рассрочки, но с тех пор подобными штуками не балуется. У Олега на этот счет позиция четкая:

— Я стараюсь жить по принципу: если хочется какую-то технику, то лучше отложить на нее, собрать деньги и потом всю сумму отдать сразу. Мало ли что может произойти. Да, возможно, нам придется обратиться к кредиту, когда у нас появятся дети, но в ближайшее время мы не планируем.

Карьерная история у ребят идет по возрастающей. Раньше Валентина работала в научной организации. Потом решила стать более финансово независимой и сменила сферу на банковскую. С тех пор зарплата у девушки только растет.

Олег, в свою очередь, еще студентом начинал в международной компании по аудиту. Затем попал в банк и тоже начал расти не только по карьерной лестнице, но и в заработке.

— В целом амбиции у нас есть, раз в год условия в банке пересматривают. Иногда я провожу корпоративное обучение, в будущем это может стать вариантом дополнительного заработка, — рассказывает молодой человек. — Супруга тоже постоянно учится, развивается и думает, куда и как двигаться дальше. Мы ребята активные.

Олег признается, что в идеале хотел бы зарабатывать $3000 в месяц: в будущем семья планирует путешествовать и смотреть мир.

Пара старается придерживаться золотого правила финансовой грамотности и откладывать около 15% от зарплаты. Пока сэкономить получается от $200 до $250 в месяц. Уже скопилась подушка безопасности, которая в случае чего поможет прожить на нынешнем уровне около четырех-пяти месяцев.

— Проблема в том, что в предновогодний период или когда много других праздников, не то что сберегать не удается, но и иногда приходится лезть в кубышку, — расстраивается Олег. — В кризисных ситуациях наши доллары быстро перетекают обратно в рубли и растрачиваются.

Олег признается, что очень хочет найти золотую середину: не ограничивать себя и при этом увеличивать сбережения. А еще — реже срываться на спонтанные траты.

Валентина добавляет, что у нее есть ощущение, что много денег уходит на какую-то мелочь, чего тоже можно избегать.

Что ж, давайте посмотрим, куда уходят семейные деньги.

«Тормоза не срабатывают, когда дело касается подарков»

Олег и Валентина радуются, что им не нужно тратиться на аренду жилья. Родители парня помогли с приобретением столичных метров.

Ребята примерно прикидывают, что большая часть их бюджета уходит на быт и еду. Причем это не только завтраки и ужины дома, но и обеды на работе, походы в рестораны, фастфуд. На все это они закладывают около 1700 рублей на двоих в месяц.

— Для таких целей у нас и используется семейная карточка. Она идет в ход, когда нужно купить еду, бытовую химию, воспользоваться такси или расплатиться за какие-нибудь совместные развлечения, — объясняет Олег. — На общем счету у нас лежит примерно 1500 рублей.

Значительная часть расходов семьи — занятия в спортзале с тренером. Частично эту статью расходов компенсирует работодатель, но в сумме на двоих выходит немало — 500 рублей в месяц.

Еще 300 рублей закладываем на оплату проездных, «коммуналку», мобильную связь, интернет, страховку.

Валентина и Олег признаются, что пытались отследить, куда у них уходят деньги и на чем можно было бы сэкономить. Завели специальную карточку, где можно отслеживать траты по категориям. Устанавливали специальное приложение, которое считает все приходящие и уходящие деньги. Все понапрасну: руки никак не доходят до конкретных подсчетов.

— Наверное, моя самая банальная лишняя трата, на которой легко можно было бы сэкономить, — это ежедневный кофе, обязательно в кофейне и обязательно с десертом, — предполагает парень. — У жены тоже есть эта вредная привычка, только без десерта. Мы просто не можем от этого отказаться. Выходит где-то по 12 рублей в день на каждого.

Валентина подливает масла в огонь:

— А еще мы любим идти с тренировки вечером и накупить всякой вреднятины, хотя дома у нас есть нормальная приготовленная еда. Можем зайти и поесть фастфуда или купить чипсы, мороженое.

Еще у меня не срабатывают тормоза, когда дело касается подарков. Если Олег планирует подарки заранее, то у меня это всегда спонтанные траты. В последний момент забегаю в супермаркет — и начинается: и это нужно, и вот это. Помню, было смешно, когда заказала маме и шоколадный букет, и живые цветы купила. Это уже был реально перебор.

Ребята вспоминают, что, когда их компанию отправили на удаленку на три месяца, они реже бывали в магазине и в месяц удавалось экономить по 200—250 рублей:

— Если бы мы закупались раз в неделю и не бегали в магазин каждый день за сырками, наши дела обстояли бы чуть получше. Плюс больше нужно готовить самим, а не ходить по кафешкам.

Из глобальных планов семьи — купить участок и построить домик мечты. А до этого ребятам хотелось бы приобрести хорошую машину.

— Из того, чего хочется уже здесь и сейчас, — откладывать больше. Как минимум дойти до $400 в месяц. Хочется, чтобы эти деньги были стабильными и не растрачивались в период праздников и непредвиденных расходов, — рассказывает Олег. — Конечно, при этом не хочется снижать качество жизни и экстренно переходить на хлопья быстрого приготовления.

В конце нашего финансового эксперимента ребята условились сходить в любимый ресторан премиум-сегмента, где обычно бывают только после квартальной премии.

— Побалуем себя, если удастся сберечь больше обычного, — подводит черту парень. — Надеемся, у нас все получится.

Что делать, если деньги утекают неизвестно куда

— Если вы накапливаете деньги, а потом в какой-то момент они уходят, значит, где-то провалено планирование финансов. Первое и самое главное, с чего нужно начинать обучение финансовой грамотности, — посмотреть, как вы умеете планировать траты, — убежден финансовый консультант Владислав Житко. — То есть нужно весь бюджет дифференцировать по статьям расходов — сколько и на что денег уходит.

1. Финансовый консультант предлагает семье начать ежедневно заполнять специальную таблицу, где они будут отмечать все свои траты, планировать накопления и переносить сэкономленное либо на следующий месяц, либо на более дальнюю перспективу.

Эта таблица отличается от обычной банковской выписки тем, что в ней отражен не только учет расходов, но и заложено их планирование. Подобные инструменты, говорит эксперт, можно разработать самим, а можно найти в интернете или скачать приложение-планировщик. В нашем эксперименте ребята пользуются таблицей. созданной консультантом, — и в конце эксперимента мы ее вам обязательно покажем.

— Момент, когда вы получаете зарплату, — это наша точка старта. С нее мы пойдем до начала месяца. И со временем сможем отследить, сколько средств вы сможете сохранить. Если заметите, что по плану денег остается меньше, будем стараться урезать статьи расходов. Но делать это будем очень аккуратно.

Финансовый консультант объясняет: это не значит, что нужно будет полностью отказаться от кофе, сырков и чипсов, нет. Но включить опцию разумного потребления придется.

2. Владислав рекомендует ходить в магазин только на сытый желудок: «Поели дома — и тогда пошли, иначе никак». Закупаться основными продуктами лучше в выходные — один раз в неделю, а среди недели заходить только за необходимой скоропортящейся едой — колбасами, молоком и прочим. Плюс в магазин лучше брать список конкретных покупок и не отклоняться от него.

Вместо обедов в кафе и ресторанах консультант советует задуматься о ссобойках.

3. Также эксперт рекомендует воздержаться от спонтанных покупок: «Они гарантированно забирают все деньги».

Как это сделать? Здесь работает классическая схема: если не уверены в покупке, лучше переспать ночь с мыслью о ней, а на следующий день определиться — нужна она на самом деле или не очень. Чаще всего выходит так, что не нужна.

— Как я вижу, самая большая сложность в вашем бюджете — именно разумное планирование, иначе сэкономленные деньги не улетали бы в определенный момент, — акцентирует внимание на проблеме Владислав. — Возможно, спустя некоторое время мы добавим отдельную статью расходов — некую дополнительную копилку, например, в банковском приложении, — и с каждой зарплаты будем откладывать еще какую-то определенную сумму на непредвиденные нужды, чтобы не трогать наш неприкосновенный запас. Все равно рано или поздно придется тратиться на эти непредвиденные расходы, так лучше заранее отложить 25—50 рублей и не заметить этого, чем потом «расчехлять» свои закрома.

4. Еще одна из важных финансовых привычек — научиться «видеть» и чувствовать свои деньги, именно момент их появления, считает эксперт. Это сделать намного легче, когда они физические, поэтому финконсультант предлагает ребятам один раз, например, обналичить средства, разложить по кучкам и визуализировать — сколько и на что их уходит. Потом будет легче так же «раскладывать» виртуальные деньги на карточке.

В конце первой встречи эксперт подытоживает: «Думаю, если все пойдет хорошо, мы вполне спокойно сможем показать больше 30% роста сэкономленных денег за месяц».

Вот еще несколько базовых лайфхаков экономии

Обращайте внимание на акции и скидки в магазинах, используйте программы лояльности. Как говорится, копейка рубль бережет, а из мелких сбережений формируется подушка безопасности.

Не забывайте про копилки. Сознание воспринимает монеты как некую мелочь. На самом деле регулярно отправленные в заначку даже 1 или 2 рубля помогают накопить приличную сумму за пару месяцев.

Исследуйте разные накопительные программы, которые предлагает рынок. Всегда можно вложиться в них, если подойдут условия.

Не переплачивайте за бренд. Не всегда это стоит того. рассматривайте альтернативу от менее известных производителей.

Оставляйте карточку (и телефон) дома на время прогулок. Это точно убережет кошелек от незапланированных перекусов и спонтанных импульсивных трат.

Спустя две недели: «Были в шоке, когда посчитали деньги на обеды»

— Мы начали записывать расходы по категориям и обнаружили, что еда в офисе занимает огромную часть бюджета. Это стало большим удивлением, — делятся ребята после двух недель эксперимента. — Казалось, 20 рублей в день на одного человека — такая мелочь, а когда умножили на двадцать рабочих дней в месяце, пребывали в легком шоке.

Пара сразу стала продумывать, что с этим можно сделать.

Во-первых, стали брать в офис ссобойки. Особых усилий для этого прилагать не надо, так как часто готовая еда оставалась с вечера и иногда ее приходилось просто выбрасывать.

Во-вторых, Олег и Валентина собираются несколько дней в месяц уходить на удаленку и, соответственно, питаться дома. Пока тестируют этот вариант.

— Еще как-то после тренировки нужно было зайти за хлебом, а мы накупили выпечки, мороженого и прочих сладостей, хотя дома была еда. И потратили 50 рублей, — рассказывает Олег. — Все как говорил консультант! После того случая стараемся голодными в магазин не ходить.

Еще я максимально сократил траты в кофейнях, вместо этого закупил пакетики с кофе по 50 копеек. А в магазинах действительно помогает список продуктов. Когда он есть, меньше отвлекаешься на чипсы, напитки и сладости.

Валентина заметила, что слабое место в ее бюджете — расходы на такси. Когда она опаздывает на работу, приходится заказывать машину в час пик — а это сразу 25 рублей вместо 11.

Вывод — дешевле будет просыпаться на пятнадцать минут раньше.

Также пара решила сократить траты на спорт. Как минимум отказаться от протеиновых коктейлей после тренировок: один стоит 4 рубля, на двоих в месяц тратится около 70 рублей.

А что думает о ходе эксперимента финансовый консультант Владислав Житко?

— Чем дальше мы продвигаемся, тем меньше у семьи становится не очень нужных покупок, при этом совершенно не страдает качество жизни. Это очень важно. Благодаря таблице расходов пара стала замечать, куда утекают деньги. Если раньше на три дня еды на работе тратилось около 100 рублей, то сейчас за целую неделю уходит примерно 70 рублей. Это отличная динамика.

Эксперт обращает внимание, что за две недели эксперимента семье удалось накопить 60% обычных сбережений за месяц.

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