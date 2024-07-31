Израиль подтвердил ликвидацию командира Хезболлы 31.07.2024, 10:29

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Его разыскивали США.

В ночь на 31 июля армия Израиля (ЦАХАЛ) ударила по столице Ливана Бейруту, в результате чего погиб самый высокопоставленный военный командир Хезболлы Фуад Шакра, также известный как Хадж Мохсин. Об этом сообщил в X министр обороны Израиля Иоав Галлант.

«Сегодня ночью ЦАХАЛ провел точную и профессиональную операцию по ликвидации высшего военного командира Хезболлы», – написал он.

Галлант добавил, что на руках Шакры «кровь многих израильтян».

Накануне израильские военные заявили, что нанесли удар по Бейруту. Издание The Times of Israel заявляло, что ЦАХАЛ атаковал Фуада Шукру, разыскиваемого в США за причастность к взрыву казармы морской пехоты в Бейруте в 1983 году.

Tonight, the IDF conducted a precise and professional operation to eliminate Hezbollah’s most senior military commander.



Fuad Shukr ‘Sayyid’ Muhsan has the blood of many Israelis on his hands. Tonight, we have shown that the blood of our people has a price, and that there is no… — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) July 30, 2024

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