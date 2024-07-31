В России из гостиницы похитили белоруску 4 31.07.2024, 10:31

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Инцидент произошел в Подмосковье.

Гражданку Беларуси похитили в Подмосковье. Об инциденте сообщает российское РЕН-ТВ.

По его информации, 28 июля в подмосковном Королеве двое мужчин похитили 33-летнюю гражданку нашей страны из гостиницы. Они посадили ее в машину и начали требовать с нее 700 тыс. рублей (около $8 тысяч) под надуманным предлогом.

Неподалеку от «Крокус Сити Холла» в Красногорске похищенную пересадил в другую машину.

Сообщается, что в итоге женщину освободили полицейские. Это произошло на 111 км трассы М4 «Дон» в Московской области.

Выяснилось, что похитителями оказались также белорусы. Это 26- и 37-летний мужчины. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве.

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