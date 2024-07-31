Рекордная атака российских «шахедов» оказалась провальной

Рекордная атака российских «шахедов» оказалась провальной3
- 31.07.2024, 10:47
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Украинские силы ПВО сбили все 89 дронов.
В ночь на среду, 31 июля, российская армия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89 шахедами. Украинские силы ПВО уничтожили все цели.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Отмечается, что управляемую авиаракету Х-59 россияне запустили из воздушного пространства оккупированной части Херсонщины, пытаясь ударить по Николаевской области, а шахеты — из районов Ейска, Сещи, Курска и Приморско-Ахтарска, РФ. Основным направлением удара стала Киевская область.
«Это одна из самых массированных атак ударных БПЛА Shahed-131/136. Такое же количество шахедов враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников», — заявил Олещук.