СМИ рассказали подробности ликвидации главаря ХАМАС в Тегеране 31.07.2024, 10:56

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В дом, где он находился, прилетела управляемая ракета.

Убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании было совершено управляемой ракетой, направленной на его частную резиденцию в Тегеране, сообщают источники издания Al Hadath, которое цитирует BBC.

Издание сообщает, что ракета попала в дом около 2:00, то же самое утверждают и иранские государственные СМИ.

Агентство Fars news, которое связано с Революционной гвардией Ирана, также сообщает, что Хания находился в резиденции для ветеранов на севере Тегерана, и что он был убит «снарядом с воздуха».

В среду, 31 июля, Корпус стражей исламской революции заявил, что лидер палестинской группировки ХАМАС Хания был убит в своей резиденции в Тегеране.

В ХАМАС позже подтвердили убийство Исмаила Хании. В частности член Политбюро группировки ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство Хании «подлым поступком» и зявил, что оно «не останется безнаказанным». ХАМАС возлагает ответственность за убийство на Израиль. Израильская сторона пока не комментировала смерть Хании.

Исмаил Хания — палестинский политик и один из лидеров террористического движения ХАМАС. С 29 марта 2006 до 2 июня 2014 года был премьер-министром Палестинского государства. ХАМАС признан террористической организацией в Евросоюзе и США, а самого Ханию США признали террористом в 2018 году.

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