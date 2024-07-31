В Минске водители заметили «автоподставщика»1
- 31.07.2024, 11:07
- 1,502
Видеофакт.
В Минске на улице Бабушкина читателя «Онлайнера» Максима неприятно подрезал бус. Мужчина считает, что это был не просто опасный маневр, а попытка «подставиться» под аварию.
«Он тормозил ручником или двигателем, чтобы не было видно стоп-сигналов, — поделился с нами Максим. — У него было минимум три возможности перестроиться, ехал он с одной скоростью. Финт свой сделал именно на лежачем полицейском».
«Бампер у буса, между прочим, уже „отработан“, — заметил водитель. — Мы потом поравнялись, был разговор. С его стороны услышал брань, увидел неприличный жест. Точно заслужил свою „минуту славы“».
— На этом спящем полицейском работает группа, специально подставляют вот так вот автомобили. Тоже так попал в ситуацию, — дополняет тему другой водитель. — Я тогда ехал на большом туристическом автобусе, и вы поймите, что его остановить мгновенно нереально. Вынужден был выехать на полосу встречного движения, потому что так бы я заехал человеку в «корму», а так я вывернулся. Хорошо, что не было встречных машин.