закрыть
31 июля 2024, среда, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске водители заметили «автоподставщика»

1
  • 31.07.2024, 11:07
  • 1,502
В Минске водители заметили «автоподставщика»

Видеофакт.

В Минске на улице Бабушкина читателя «Онлайнера» Максима неприятно подрезал бус. Мужчина считает, что это был не просто опасный маневр, а попытка «подставиться» под аварию.

«Он тормозил ручником или двигателем, чтобы не было видно стоп-сигналов, — поделился с нами Максим. — У него было минимум три возможности перестроиться, ехал он с одной скоростью. Финт свой сделал именно на лежачем полицейском».

«Бампер у буса, между прочим, уже „отработан“, — заметил водитель. — Мы потом поравнялись, был разговор. С его стороны услышал брань, увидел неприличный жест. Точно заслужил свою „минуту славы“».

— На этом спящем полицейском работает группа, специально подставляют вот так вот автомобили. Тоже так попал в ситуацию, — дополняет тему другой водитель. — Я тогда ехал на большом туристическом автобусе, и вы поймите, что его остановить мгновенно нереально. Вынужден был выехать на полосу встречного движения, потому что так бы я заехал человеку в «корму», а так я вывернулся. Хорошо, что не было встречных машин.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко