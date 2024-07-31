Публичное унижение Ирана Александр Роднянский

31.07.2024, 11:09

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За все приходит неминуемая расплата.

В Бейруте вчера ракетным ударом был убит Хаджа Мосина (Фуад Шукр), «номер два» в террористическом движении Хезболла.

Мохсин был старшим советником главы Хезболлы Хасана Насраллы. Он руководил операциями против Израиля и разыскивался США за организацию взрыва казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году, когда погибло более 200 человек. За его голову Минюстом США была объявлена награда в 5 миллионов долларов.

А всего несколькими часами позже в Тегеране был ликвидирован долларовый миллиардер и глава политического крыла ХАМАС Исмаил Хания.

Израиль взял на себя ответственность за удар по Бейруту – это была акция возмездия за недавний ракетный удар Хезболлы по деревне Мадждал-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.

В случае с Ханией никаких комментариев от Израиля не последовало. Как всегда в подобных случаях.

Исмаил Хания долгие годы жил в столице Катара Дохе. Израиль связан с Катаром неформальными договоренностями и потому Хания чувствовал себя там в безопасности.

В безопасности он чувствовал себя и в Тегеране, куда прилетел на церемонию инаугурации нового президента. Вчера вечером он встречался с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и… не дожил до утра.

Иранская пресса пишет, что Хания жил в тщательно охраняемой тайной резиденции, но это не помогло – прямо в его спальню прилетела ракета.

Это не только удар по Хамасу, но и публичное унижение режима аятолл. Никакое ПВО, никакой КСИР, никакие меры безопасности не уберегли «дорогого гостя» Тегерана. Теперь у многих иранских лидеров возник логичный вопрос о безопасности и их спален…

А многие клиенты Ирана, главного спонсора терроризма в регионе, задаются другими вопросами – так ли хороши иранские спецслужбы, если допустили ликвидацию почетного гостя столице своей страны?

Все началось 7-го октября, когда хамасовские террористы насиловали и убивали женщин, отрезали головы безоружным мужчинам и сжигали детей. Вскоре палестинские аккаунты в соцсетях распространили видео того, как Хания празднует массовые убийства и возносит благодарственную молитву. Прокурор Международного уголовного суда запросил ордер на арест Исмаила Хании как ответственного за военные преступления в ходе нападения на Израиль включая «истребление, убийства, захват заложников, изнасилования и сексуальное насилие в плену».

За все приходит неминуемая расплата. Рано или поздно.

Александр Роднянский, Telegram

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