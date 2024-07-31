Визит Лукашенко к Путину прошел не по лучшему сценарию
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 31.07.2024, 11:11
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Паранойя обостряется
В Минске очень нервно отреагировали на ликвидацию главаря ХАМАС Исмаила Хании.
Оказывается, когда слишком долго терроризировать соседей, можно получить высокоточный боеприпас прямо в кровать в третьей стране.
С учетом того, что с Рико Кригером хунта дошла именно до террористических практик, то такие действия только обостряют паранойю.
На крайне узком поле для маневра синепалому становится все менее и менее комфортно. Тем более, что визит на Валаам прошел не по самому лучшему сценарию, и с той стороны продолжают давить.
Ситуация с Рико Кригером в конечном итоге стала ловушкой. Если в Минске осталось хоть какое-то подобие прогноза и аналитики, то крайне важно избежать еще большей ловушки вокруг транзита грузов. И тут нужны шаги, а не жесты.
Telegram-канал «Ник и Майк»