Визит Лукашенко к Путину прошел не по лучшему сценарию Telegram-канал «Ник и Майк»

31.07.2024, 11:11

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Паранойя обостряется

В Минске очень нервно отреагировали на ликвидацию главаря ХАМАС Исмаила Хании.

Оказывается, когда слишком долго терроризировать соседей, можно получить высокоточный боеприпас прямо в кровать в третьей стране.

С учетом того, что с Рико Кригером хунта дошла именно до террористических практик, то такие действия только обостряют паранойю.

На крайне узком поле для маневра синепалому становится все менее и менее комфортно. Тем более, что визит на Валаам прошел не по самому лучшему сценарию, и с той стороны продолжают давить.

Ситуация с Рико Кригером в конечном итоге стала ловушкой. Если в Минске осталось хоть какое-то подобие прогноза и аналитики, то крайне важно избежать еще большей ловушки вокруг транзита грузов. И тут нужны шаги, а не жесты.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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